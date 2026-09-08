Німеччина входить в опалювальний сезон із рекордно низькими запасами газу

Німеччина не зможе наповнити свої газосховища до звичного для початку опалювального сезону рівня: за нинішніх темпів закачування запаси газу до початку зими можуть становити лише близько 63%, тоді як у найкращому сценарії – 77%.

Про це йдеться у публікації Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Наразі німецькі газосховища заповнені приблизно на 53%. Це на 49 ТВт-год менше, ніж на аналогічний момент минулого року. Йдеться про значний обсяг газу – приблизно стільки, скільки становить загальна місткість газосховищ Польщі або Чехії.

Хоча близько 83% потужностей німецьких газосховищ уже заброньовані, технічне заповнення великих підземних резервуарів займає від кількох тижнів до кількох місяців. Тому до початку опалювального сезону 1 листопада заповнити їх до звичного рівня вже не вдасться.

У найкращому разі Німеччина розпочне опалювальний сезон із запасами на рівні 77%. Це вже буде історично низький показник. Зазвичай країна входила в зиму із заповненістю газосховищ щонайменше на 95%, а майже завжди цей показник перевищував 80%.

Втім, за нинішніх темпів закачування навіть 77% виглядають малоймовірними.

Якщо ж темпи закачування залишаться на рівні останніх трьох тижнів, на початок опалювального сезону газосховища будуть заповнені лише приблизно на 63%.

Низький рівень запасів створює додаткові ризики для газопостачання Німеччини взимку. За сценарію дуже низьких температур газосховища можуть повністю спорожніти вже наприкінці січня.

У разі такого дефіциту приватні домогосподарства та, зокрема, теплоелектроцентралі, які забезпечують централізоване теплопостачання, матимуть пріоритетний захист. Натомість постачання газу промисловим підприємствам може опинитися під загрозою.

У серпні у Нідерландах попередили про можливу нестачу газу за умов суворої зими.

Раніше повідомлялось, що внаслідок війни США проти Ірану та перекриття експорту енергоресурсів з Близького Сходу Європа може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчими рівнями запасів газу за останні 15 років.