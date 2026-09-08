Германия входит в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Германия не сможет заполнить свои газохранилища до уровня, привычного для начала отопительного сезона: при нынешних темпах закачки запасы газа к началу зимы могут составить лишь около 63%, тогда как в лучшем случае – 77%.

Об этом говорится в публикации Spiegel, сообщает "Европейская правда".

В настоящее время немецкие газохранилища заполнены примерно на 53%. Это на 49 ТВт-ч меньше, чем на аналогичный момент прошлого года. Речь идет о значительном объеме газа – примерно столько, сколько составляет общая вместимость газохранилищ Польши или Чехии.

Хотя около 83% мощностей немецких газохранилищ уже забронированы, техническое заполнение крупных подземных резервуаров занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому к началу отопительного сезона 1 ноября заполнить их до привычного уровня уже не удастся.

В лучшем случае Германия начнет отопительный сезон с запасами на уровне 77%. Это уже будет исторически низкий показатель. Обычно страна входила в зиму с заполненностью газохранилищ не менее чем на 95%, а почти всегда этот показатель превышал 80%.

Впрочем, при нынешних темпах закачки даже 77% выглядят маловероятными.

Если же темпы закачки останутся на уровне последних трех недель, к началу отопительного сезона газохранилища будут заполнены лишь примерно на 63%.

Низкий уровень запасов создает дополнительные риски для газоснабжения Германии зимой. При сценарии очень низких температур газохранилища могут полностью опустеть уже в конце января.

В случае такого дефицита частные домохозяйства и, в частности, теплоэлектроцентрали, обеспечивающие централизованное теплоснабжение, получат приоритетную защиту. Зато поставки газа промышленным предприятиям могут оказаться под угрозой.

В августе в Нидерландах предупредили о возможной нехватке газа в случае суровой зимы.

Ранее сообщалось, что в результате войны США против Ирана и перекрытия экспорта энергоресурсов с Ближнего Востока Европа может войти в следующий отопительный сезон с самыми низкими уровнями запасов газа за последние 15 лет.