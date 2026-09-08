Ryanair призывает ЕС продлить действие исключения из новой системы въезда EES

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair в понедельник, 7 сентября, призвала Европейскую комиссию продлить действие исключения в отношении Системы въезда/выезда в ЕС (EES) как минимум до апреля 2027 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт авиакомпании

Срок действия временных льгот в рамках системы EES истек в воскресенье, 6 сентября. В соответствии с ними страны-члены могли временно приостанавливать действие новой системы въезда-выезда в Европейский Союз. Изменения были введены на летний период, чтобы предотвратить длительное время ожидания в аэропортах.

Теперь один из крупнейших европейских лоукостеров призывает Еврокомиссию продлить действие временной приостановки новых правил.

"Авиакомпании, аэропорты и отраслевые организации неоднократно предупреждали, что непродуманное внедрение EES в ЕС увеличивает время прохождения пограничного контроля, создает чрезмерные очереди и вызывает ненужные неудобства для пассажиров по всей Европе. Это стало очевидным этим летом, когда задержки на пограничном контроле достигали 2–3 часов в таких городах, как Краков, Лиссабон, Милан и Рим. Европейская комиссия не может допустить, чтобы эти ненужные неудобства для пассажиров продолжались и в дальнейшем", – заявляют в Ryanair.

Как отмечают в авиакомпании, аэропортам и пограничным органам требуется дополнительное время, необходимое для ремонта неисправных стоек регистрации, увеличения численности персонала и обеспечения эффективной работы системы.

Ранее сообщалось, что новые процедуры пограничного контроля в Европейском союзе (EES) привели к значительному увеличению времени ожидания в аэропортах. В частности, в Брюсселе среднее время прохождения контроля в часы пик стало вдвое дольше, чем прошлым летом.

Подробнее о реформе читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.