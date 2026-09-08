У Латвії пояснили, як перевірятимуть зернові вантажі з Росії

Служба з питань продовольства та ветеринарії Латвії (PVD) перевірятиме зернові вантажі з Росії, які прямують транзитом через країну, на предмет того, чи не є це зерно вкраденим з тимчасово окупованих територій України.

Про це директор PVD Маріс Балодіс сказав в ефірі LSM, пише "Європейська правда".

Як анонсував посадовець, перевірки вантажів здійснюватимуться коштом їхніх власників, тобто російських експортерів зерна.

Мета перевірок – отримати докази незаконного походження зерна, навіть якщо тривалість аналізів не дозволяє негайно зупинити рух вантажів.

Дотепер Служба з питань продовольства та ветеринарії не контролювала транзитні вантажі, оскільки така практика в Європейському Союзі не була необхідною. Якщо уряд Латвії доповнить положення про прикордонний контроль, Служба матиме право перевіряти як сертифікати якості, так і інші документи, щоб з’ясувати, звідки прибув відповідний вантаж.

За перевірки та лабораторні аналізи платитиме власник вантажу та відправник. PVD оцінює, що одна перевірка може коштувати до 900 тисяч євро. Після отримання передоплати вантаж зможе продовжити шлях. У разі відмови власника платити за перевірки вантаж не перетне кордон Латвії.

"Ми матимемо право відбирати зразки зерна, щоб за допомогою аналізу ізотопів та мікроелементів визначити їхнє можливе географічне походження. Існує ізотопна карта конкретної країни, яка дозволяє визначити, чи походять продукти, у цьому випадку – зерно, з певного регіону", – пояснив генеральний директор PVD.

Балодіс визнав, що ця перевірка є дуже дорогою і трудомісткою, оскільки вимагає залучення установ кількох країн.

"Лабораторія DEFRA у Великій Британії разом з українськими колегами створила карту ізотопів України саме для зерна – ми візьмемо зразки, проаналізуємо їх у Франції, Франція надішле їх до Британії, а потім ми отримаємо відповідь, чи виявлено в конкретному зразку зерно, що відповідає українському профілю", – пояснив він.

За словами директора Служби з питань продовольства та ветеринарії, така перевірка може зайняти близько місяця.

У розпорядженні PVD зберігатиметься інформація про перевізника та походження зерна. Тому якщо виявиться, що вантаж був викрадений з України, це стане підставою для ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу, зазначив Балодіс.

Напередодні в уряді Латвії анонсували, що планують запровадити 300-відсоткові мита на зернові перевезення з Росії та Білорусі та їх переробку, а також розробити механізми виявлення зерна, викраденого з окупованих територій України.

Латвійська партія "Національне об’єднання", яка входить в керівну коаліцію, пропонує повністю заборонити транзит через Латвію сільськогосподарської продукції та кормів російського та білоруського походження, а також зберігання цих вантажів у латвійських портах, на митних складах та у вільних економічних зонах.