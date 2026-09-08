В Латвии объяснили, как будут проверять зерновые грузы из России

Служба по вопросам продовольствия и ветеринарии Латвии (PVD) будет проверять зерновые грузы из России, следующие транзитом через страну, на предмет того, не является ли это зерно похищенным с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом директор PVD Марис Балодис заявил в эфире LSM, пишет "Европейская правда".

Как сообщил чиновник, проверки грузов будут проводиться за счет их владельцев, то есть российских экспортеров зерна.

Цель проверок – получить доказательства незаконного происхождения зерна, даже если продолжительность анализов не позволяет немедленно остановить движение грузов.

До сих пор Служба по вопросам продовольствия и ветеринарии не контролировала транзитные грузы, поскольку такая практика в Европейском Союзе не была необходимой. Если правительство Латвии дополнит положения о пограничном контроле, Служба будет иметь право проверять как сертификаты качества, так и другие документы, чтобы выяснить, откуда прибыл соответствующий груз.

За проверки и лабораторные анализы будут платить владелец груза и отправитель. PVD оценивает, что одна проверка может стоить до 900 тысяч евро. После получения предоплаты груз сможет продолжить путь. В случае отказа владельца оплатить проверки груз не пересечёт границу Латвии.

"Мы будем иметь право отбирать образцы зерна, чтобы с помощью анализа изотопов и микроэлементов определить их возможное географическое происхождение. Существует изотопная карта конкретной страны, которая позволяет определить, происходят ли продукты, в данном случае – зерно, из определенного региона", – пояснил генеральный директор PVD.

Балодис признал, что эта проверка является очень дорогостоящей и трудоемкой, поскольку требует привлечения учреждений нескольких стран.

"Лаборатория DEFRA в Великобритании совместно с украинскими коллегами создала карту изотопов Украины именно для зерна – мы возьмём образцы, проанализируем их во Франции, Франция отправит их в Великобританию, а затем мы получим ответ, обнаружено ли в конкретном образце зерно, соответствующее украинскому профилю", – пояснил он.

По словам директора Службы по вопросам продовольствия и ветеринарии, такая проверка может занять около месяца.

В распоряжении PVD будет храниться информация о перевозчике и происхождении зерна. Поэтому, если выяснится, что груз был похищен из Украины, это станет основанием для принятия решений на уровне Европейского Союза, отметил Балодис.

Накануне в правительстве Латвии объявили, что планируют ввести 300-процентные пошлины на перевозку зерна из России и Беларуси и его переработку, а также разработать механизмы выявления зерна, похищенного с оккупированных территорий Украины.

Латвийская партия "Национальное объединение", входящая в правящую коалицию, предлагает полностью запретить транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, а также хранение этих грузов в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных экономических зонах.