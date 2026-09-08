В Испании ультраправая партия Vox пользуется наибольшим доверием в вопросе миграции

Правопопулистская партия Vox на фоне миграционного кризиса в Сеуте пользуется наибольшим доверием среди испанцев в вопросе о том, как лучше всего справиться с проблемами миграции.

Об этом свидетельствует опрос 40dB, который приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

27% испанцев считают Vox партией, которая лучше всего способна справиться с миграцией.

Это больше, чем показатели Социалистической партии премьер-министра Педро Санчеса (18,4%) и консервативной Народной партии (13,9%).

Еще 33% опрошенных заявили, что не доверяют в этом вопросе ни одной партии или не смогли определиться.

Опрос опубликован на фоне миграционного кризиса в Сеуте, испанском городе на севере Африки. В конце июля туда из Марокко массово прибыли десятки тысяч мигрантов, что вызвало острую политическую полемику по поводу действий правительства Санчеса.

По данным 40dB, рейтинг Vox в настоящее время составляет 17,8%. Народная партия остается самой популярной политической силой с 32,4%, тогда как социалисты Санчеса набирают 27,6%.

Таким образом, совокупная поддержка Народной партии и Vox впервые за последние три года превысила отметку в 50% и составляет 50,2%.

Это может иметь важное значение на предстоящих парламентских выборах: при нынешних показателях Народной партии, вероятно, понадобится поддержка Vox для формирования большинства и правительства.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в Сеуту.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.