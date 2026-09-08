В Німеччині планують масові протести проти ультраправих

Після перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") на виборах у землі Саксонія-Ангальт у Німеччині запланували нові масові акції протесту проти правого екстремізму та на підтримку демократії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Zeit.

Перші демонстрації відбулися одразу після виборів, а тепер нові акції мають пройти в Магдебурзі та ще більш ніж 35 містах по всій Німеччині, зокрема в Дрездені, Берліні, Мюнхені та Гамбурзі.

У Гамбурзі демонстрація відбудеться в суботу, 12 вересня, о 14:00. Її організатори закликають вийти на вулиці під гаслом: "Час діяти – свободу потрібно захищати!".

Організатори з ініціативи "Разом проти правих" заявили, що хочуть створити простір для людей, які прагнуть висловити свій страх, гнів або розчарування після результатів виборів, а також закликати владу до відповідної реакції.

Вибори до ландтагу Саксонії-Ангальт відбулися 6 вересня. "АдН" здобула історичну перемогу, отримавши близько 44% голосів і ставши найсильнішою політичною силою землі.

Після результату виборів у Німеччині також посилилися дискусії про можливі наслідки приходу "АдН" до влади на рівні федеральної землі та про подальшу стратегію демократичних партій щодо ультраправих.

У понеділок ввечері біля Бранденбурзьких воріт у Берліні зібралося кілька тисяч людей, щоб висловити протест проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.