В Германии планируются массовые протесты против ультраправых

После победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") на выборах в земле Саксония-Анхальт в Германии запланированы новые массовые акции протеста против правого экстремизма и в поддержку демократии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Zeit.

Первые демонстрации состоялись сразу после выборов, а теперь новые акции должны пройти в Магдебурге и ещё более чем 35 городах по всей Германии, в частности в Дрездене, Берлине, Мюнхене и Гамбурге.

В Гамбурге демонстрация состоится в субботу, 12 сентября, в 14:00. Ее организаторы призывают выйти на улицы под лозунгом: "Пора действовать – свободу нужно защищать!".

Организаторы из инициативы "Вместе против правых" заявили, что хотят создать пространство для людей, стремящихся выразить свой страх, гнев или разочарование после результатов выборов, а также призвать власти к соответствующей реакции.

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт состоялись 6 сентября. "АдГ" одержала историческую победу, набрав около 44% голосов и став сильнейшей политической силой земли.

После объявления результатов выборов в Германии также усилились дискуссии о возможных последствиях прихода "АдГ" к власти на уровне федеральной земли и о дальнейшей стратегии демократических партий в отношении ультраправых.

В понедельник вечером у Бранденбургских ворот в Берлине собралось несколько тысяч человек, чтобы выразить протест против ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.