Зеленський: Європа має бути за столом будь-якого формату перемовин

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що європейські країни уже є частиною переговорного процесу України та Росії й будуть його частиною і надалі.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у вівторок.

За словами Зеленського, завдання європейських країн – не лише допомагати фінансово боротьбі України, але й бути частиною дипломатичного переговорного процесу.

"Передусім європейці – не тільки американці – на рівні дипломатів мають контакти з Росією. Тож Європа дуже важлива за столом перемовин, і ми розуміємо, що це для нас принципово, – сказав Зеленський. – Тому зрозуміло, що вони повинні бути за столом будь-якого формату перемовин".

За його словами, Україна планує бути частиною Євросоюзу, і саме від Європи залежить її членство.

"Тому для нас вони важливі, адже ми бачимо життя своєї країни не тільки під час війни, а й після війни, якомога швидше. Коли почнеться процес відновлення нашої держави", – заявив Зеленський.

За словами президента, для завершення війни Україна потребуватиме гарантій безпеки як від США, так і від європейських країн. Тож Європа, як зазначив він, уже була присутня під час перемовин у Києві з американською делегацією на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 6 вересня.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня. А також – про те, що домовився з Віткоффом і Кушнером про ще один візит в Україну.