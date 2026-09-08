Зеленский: Европа должна быть за столом любого формата переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что европейские страны уже являются частью переговорного процесса между Украиной и Россией и будут оставаться его частью и в дальнейшем.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов во вторник.

По словам Зеленского, задача европейских стран – не только оказывать финансовую помощь Украине в борьбе, но и быть частью дипломатического переговорного процесса.

"Прежде всего, европейцы – не только американцы – на уровне дипломатов поддерживают контакты с Россией. Поэтому Европа очень важна за столом переговоров, и мы понимаем, что это для нас принципиально, – сказал Зеленский. – Поэтому понятно, что они должны присутствовать за столом переговоров любого формата".

По его словам, Украина планирует стать частью Евросоюза, и именно от Европы зависит её членство.

"Поэтому для нас они важны, ведь мы видим будущее своей страны не только во время войны, но и после войны, как можно скорее. Когда начнётся процесс восстановления нашего государства", – заявил Зеленский.

По словам президента, для завершения войны Украине потребуются гарантии безопасности как от США, так и от европейских стран. Поэтому Европа, как отметил он, уже присутствовала во время переговоров в Киеве с американской делегацией во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 6 сентября.

Напомним, Зеленский сообщил, что рассчитывает на встречу с Трампом во второй половине сентября. А также – о том, что договорился с Уиткоффом и Кушнером о еще одном визите в Украину.