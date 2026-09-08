Зеленський чекає на інформацію від СБУ і НАБУ про кандидатів у посли в США

Президент Володимир Зеленський розповів, що вже має кандидатів на посаду посла у США, однак поки чекає на додаткову інформацію про них від НАБУ та СБУ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у відповідь на запитання журналістів онлайн у вівторок.

Глава держави заявив, що зараз Україна підходить до розблокування переговорного процесу, а тому "посол у США потрібен". Також він підкреслив важливість посла у процесі обговорення щодо ракет до систем Patriot.

За словами президента, вже є кандидати на посаду посла.

"Тут дуже важливо не помилитись, і тому є кандидатури. Не буду поки що говорити, що це за кандидати, але мені передусім потрібно отримати детальну довідку. І не тільки від Служби безпеки України, а також від НАБУ. Чекаю цю додаткову інформацію – і будемо схвалювати рішення", – розповів президент.

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський звільнив із посади посла України в США Ольгу Стефанішину. Відтоді посада посла в США залишається вакантною.

6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави для Стефанішиної. Її підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

23 серпня Зеленський говорив, що у нього є кандидатура на посаду посла в США, але не розкрив її особу.