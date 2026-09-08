Зеленский ждет информацию от СБУ и НАБУ о кандидатах на посла в США

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него уже есть кандидаты на должность посла в США, однако пока ожидает дополнительной информации о них от НАБУ и СБУ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в ответ на вопросы журналистов в ходе онлайн-встречи во вторник.

Глава государства заявил, что сейчас Украина приближается к разблокированию переговорного процесса, а потому "посол в США нужен". Также он подчеркнул важность посла в процессе обсуждения вопроса о ракетах для систем Patriot.

По словам президента, уже есть кандидаты на должность посла.

"Здесь очень важно не ошибиться, и поэтому есть кандидатуры. Пока не буду говорить, кто эти кандидаты, но мне прежде всего нужно получить подробную справку. И не только от Службы безопасности Украины, но и от НАБУ. Жду эту дополнительную информацию – и будем принимать решение", – рассказал президент.

Напомним, 3 августа Зеленский уволил с должности посла Украины в США Ольгу Стефанишину. С тех пор должность посла в США остается вакантной.

6 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн для Стефанишиной. Ее подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

23 августа Зеленский заявил, что у него есть кандидатура на должность посла в США, но не раскрыл ее личность.