Прем’єрка Ісландії про мапу від Трампа: це образа для ісландців, канадців та гренландців

Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір заявила, що публікація Дональдом Трампом мапи з прапором США, який поширюється відразу на кілька країн, є образою для ісландців, канадців та гренландців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RUV.

7 вересня президент США Дональд Трамп опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Truth Social карту Сполучених Штатів, Центральної Америки, Канади, Гренландії та Ісландії, на якій американський прапор охоплює всі країни. Трамп не уточнив, чому він опублікував карту, і до публікації не було додано жодного коментаря.

"На мою думку, той підтекст, який там закладений, є абсурдним. Таке висловлювання є образою для ісландців, канадців та гренландців. Ми маємо чітко висловити свою позицію з цього приводу. Немає нічого смішного чи нормального в тому, щоб висміювати суверенітет держав, особливо сьогодні, коли це не є само собою зрозумілим", – заявила Фростадоттір.

Водночас вона зазначила, що ісландці поки не відчували жодних проблем у своїх відносинах з американцями. Але, сказала прем’єрка, до цього слід ставитися серйозно.

Глава ісландського МЗС Торгердур Катрін Гуннарсдоттір раніше викликала на зустріч посла США в країні після публікації президентом Дональдом Трампом карти з американським прапором, що покриває Ісландію.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що гренландці не хочуть бути американцями, після того, як президент США опублікував карту з американським прапором, що покриває у тому числі Гренландію.