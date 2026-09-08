Премьер-министр Исландии о карте Трампа: это оскорбление для исландцев, канадцев и гренландцев

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир заявила, что публикация Дональдом Трампом карты с флагом США, который распространяется сразу на несколько стран, является оскорблением для исландцев, канадцев и гренландцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RUV.

7 сентября президент США Дональд Трамп опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Truth Social карту Соединённых Штатов, Центральной Америки, Канады, Гренландии и Исландии, на которой американский флаг охватывает все страны. Трамп не уточнил, почему он опубликовал карту, и к публикации не было добавлено ни одного комментария.

"На мой взгляд, тот подтекст, который там заложен, абсурден. Такое высказывание является оскорблением для исландцев, канадцев и гренландцев. Мы должны четко выразить свою позицию по этому поводу. Нет ничего смешного или нормального в том, чтобы высмеивать суверенитет государств, особенно сегодня, когда это не является само собой разумеющимся", – заявила Фростадоттир.

В то же время она отметила, что исландцы пока не испытывали никаких проблем в своих отношениях с американцами. Но, по словам премьер-министра, к этому следует относиться серьезно.

Глава исландского МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоттир ранее вызвала на встречу посла США в стране после публикации президентом Дональдом Трампом карты с американским флагом, покрывающим Исландию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что гренландцы не хотят быть американцами, после того как президент США опубликовал карту с американским флагом, покрывающим, в том числе, Гренландию.