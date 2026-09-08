Прем’єрка Данії про "загарбницьку мапу" Трампа: гренландці не хочуть бути американцями

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що гренландці не хочуть бути американцями, після того, як президент США Дональд Трамп опублікував карту з американським прапором, що покриває у тому числі Гренландію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV2.

7 вересня президент США Дональд Трамп опублікував у Truth Social фотографію, на якій зображено карту, де, серед іншого, Гренландія покрита американським прапором.

Під час інтерв’ю в Гренландії прем’єрка Данії Метте Фредеріксен відреагувала на публікацію цієї карти. "Уряд Гренландії та народ Гренландії неодноразово заявляли, що не бажають бути американцями", – сказала Фредеріксен.

Вона додала, що це послання можна повторити й сьогодні.

"Сподіваюся, що ніхто не має щодо цього сумнівів – ані в США, ані в решті світу. Саме народ Гренландії має вирішувати своє майбутнє. І, звісно, Гренландія не продається", – заявила глава уряду Данії.

Як повідомлялось, через цю карту МЗС Ісландії викликало посла США.

Трамп не уточнив, чому він опублікував карту, і до публікації не було додано жодного коментаря.

Водночас примітно, що 7 вересня вранці Гренландія, Данія та Європейський Союз підписали угоду про інвестування в потужнішу супутникову мережу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн окремо оголосила про додаткові інвестиції в розмірі 200 млн євро в Гренландію протягом наступних двох років.