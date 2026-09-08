Сибіга відреагував на видворення російських дипломатів з Угорщини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рішення вислати з Угорщини російських дипломатів – "дуже своєчасне і розумне".

Про це Сибіга написав у своєму акаунті в X, пише "Європейська правда".

За його словами, чим менше російських дипломатів діятиме в ЄС, тим менше буде актів саботажу, дезінформації та провокацій.

"Інші важливі кроки для захисту Європи від згубного впливу Росії повинні включати заборону на в’їзд російським бойовикам, максимальні обмеження на видачу будь-яких віз російським громадянам та закриття "російських домів", – заявив Андрій Сибіга.

Раніше міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила про рішення щодо видворення 10 співробітників російського посольства. Водночас вона наголосила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин з Росією.

Росія ж своєю чергою пообіцяла "жорстку і болючу відповідь" Угорщині за вигнання дипломатів.