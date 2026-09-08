Сибига отреагировал на высылку российских дипломатов из Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что решение выслать из Венгрии российских дипломатов – "очень своевременное и разумное".

Об этом Сибига написал в своём аккаунте в X, пишет "Европейская правда".

По его словам, чем меньше российских дипломатов будет действовать в ЕС, тем меньше будет актов саботажа, дезинформации и провокаций.

"Другие важные шаги по защите Европы от пагубного влияния России должны включать запрет на въезд российским боевикам, максимальные ограничения на выдачу любых виз российским гражданам и закрытие "российских домов", – заявил Андрей Сибига.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила о решении о высылке 10 сотрудников российского посольства. При этом она подчеркнула, что это решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.

Россия же, в свою очередь, пообещала "жесткий и болезненный ответ" Венгрии за высылку дипломатов.