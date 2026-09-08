ЕС согласился на закупку ракет к Patriot для Украины на 3,2 млрд евро

Страны-члены Евросоюза дали согласие на закупку для Украины американских ракет-перехватчиков для систем Patriot на общую сумму 3,2 млрд евро в рамках кредита ЕС на общую сумму 90 млрд; решение будет окончательно утверждено до конца этой недели.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" стало известно из источников в ЕС и из поста в соцсетях председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

До конца недели Евросоюз завершит работу по подготовке к выделению Украине 3,2 млрд евро на перехватчики для систем Patriot.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую согласие государств-членов на принятие исключения (derogation, исключение из общих правил предоставления 90 млрд евро от ЕС, требующих закупать вооружение исключительно европейского или украинского производства – "ЕП") для Украины на закупку критически важных товаров для систем противовоздушной обороны Patriot", – написала фон дер Ляйен в сети Х.

Она сообщила, что следующая выплата составит 3,2 млрд евро и "позволит Украине лучше защитить свое небо от беспорядочных атак России".

"Это в дополнение к 8,4 млрд евро, уже выплаченных в рамках кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan), в частности на противовоздушную оборону", – напомнила фон дер Ляйен.

Источники в ЕС сообщили "ЕвроПравде" подробности процедуры: политическое решение принято, но до конца недели должна быть завершена техническая работа, которая позволит выделить средства. Завершение этой технической подготовки планируется на пятницу, 11 сентября.

Как сообщала "Европейская правда", ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина направила в Европейскую комиссию запрос на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также заявила, что несколько государств Евросоюза во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Виклоу (Ирландия) 2 сентября, дали новые обещания относительно передачи Украине ракет-перехватчиков.

8 сентября стало известно, что Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов (135 млн долларов) на пакет (в рамках инициативы PURL) средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, который включает ракеты для Patriot.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем сообщил, что европейские лидеры обсуждают проведение очередной встречи "коалиции желающих" в США на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, чтобы поднять вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot.