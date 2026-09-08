У США виставили на продаж колишній німецький урядовий літак

Колишній німецький урядовий літак Theodor Heuss виставили на продаж у США.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Йдеться про Airbus A340-300, 2000 року випуску, з серійним номером 355.

Літак протягом багатьох років був одним із флагманських бортів урядової авіації. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель користувалася Theodor Heuss під час закордонних поїздок, так само як і міністри та гості держави. Згідно з документами про продаж, літак має на своєму рахунку понад 50 700 льотних годин та 8768 посадок.

Зараз літак стоїть на стоянці в США, і американський дилер літаків Jetcraft шукає на нього покупця. Крім того, літак уже рекламують на Instagram-сторінці Jetcraft. Втім ціну продавець не називає.

Цей урядовий літак зберігся цілісним, на відміну від іншого – Konrad Adenauer, – який передали авіакомпанії Lufthansa Technik для запчастин. Після продажу Theodor Heuss у вересні 2023 року федеральним урядом він потрапив до США.

Нагадаємо, у серпні поблизу українського літака в німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили дрон з вибухівкою – міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що за це несе відповідальність Росія.