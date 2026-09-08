Бывший правительственный самолет Германии "Theodor Heuss" выставлен на продажу в США.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Речь идет об Airbus A340-300 2000 года выпуска с серийным номером 355.

Самолет на протяжении многих лет был одним из флагманских борту правительственной авиации. Канцлер Германии Ангела Меркель пользовалась "Theodor Heuss" во время зарубежных поездок, так же как и министры и гости государства. Согласно документам о продаже, самолет имеет на своем счету более 50 700 летных часов и 8768 посадок.

Сейчас самолет стоит на стоянке в США, и американский дилер самолетов Jetcraft ищет для него покупателя. Кроме того, самолет уже рекламируют на странице Jetcraft в Instagram. Впрочем, цену продавец не называет.

Этот правительственный самолёт сохранился в целости и сохранности, в отличие от другого – Konrad Adenauer, – который был передан авиакомпании Lufthansa Technik на запчасти. После продажи Theodor Heuss в сентябре 2023 года федеральным правительством он попал в США.

Напомним, в августе рядом с украинским самолетом в немецком аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили дрон со взрывчаткой – министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что за это несет ответственность Россия.