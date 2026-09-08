Рютте на "Рамштайні": затримки підтримки України коштують людських життів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зараз кількість загиблих цивільних людей в Україні внаслідок війни Росії є найвищою з травня 2022 року.

Про це він сказав у вступному слові перед засіданням Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), пише "Європейська правда".

Рютте заявив, що боротьба України проти Росії "визначає все євроатлантичне безпекове середовище".

"Як ми всі знаємо, вона безпосередньо впливає на нашу власну безпеку, і, працюючи над модернізацією Альянсу та побудовою сильнішої Європи й сильнішого НАТО, ми мусимо й надалі підтримувати безпеку України та допомагати їй захищатися від жорстоких атак Росії", – зазначив генсек НАТО.

Він наголосив на необхідності надавати підтримку Україні "максимально терміново", оскільки затримки коштують людських життів.

"Сьогодні кількість загиблих цивільних осіб є найвищою з травня 2022 року, тобто від початку цієї жахливої війни", – зазначив Рютте.

Варто нагадати, що російські окупанти в ніч на 8 вересня атакували Київ балістикою, внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, є загиблі та постраждалі.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на час візиту посланців Трампа до Києва та Москви Україна погодилась утримуватись від ударів по столиці РФ до кінця понеділка, і розраховувала на взаємну поведінку Росії.

У неділю ввечері, 6 вересня, посланці Трампа залишили Київ.

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