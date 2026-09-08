Рютте на "Рамштайне": задержки в поддержке Украины стоят человеческих жизней

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время число погибших мирных жителей в Украине в результате войны, развязанной Россией, является самым высоким с мая 2022 года.

Об этом он сказал во вступительном слове перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), пишет "Европейская правда".

Рютте заявил, что борьба Украины против России "определяет всю евроатлантическую обстановку в сфере безопасности".

"Как мы все знаем, она напрямую влияет на нашу собственную безопасность, и, работая над модернизацией Альянса и построением более сильной Европы и более сильного НАТО, мы должны и в дальнейшем поддерживать безопасность Украины и помогать ей защищаться от жестоких атак России", – отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул необходимость оказывать поддержку Украине "максимально срочно", поскольку задержки стоят человеческих жизней.

"Сегодня число погибших гражданских лиц является самым высоким с мая 2022 года, то есть с начала этой ужасной войны", – отметил Рютте.

Стоит напомнить, что российские оккупанты в ночь на 8 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть погибшие и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что на время визита посланцев Трампа в Киев и Москву Украина согласилась воздерживаться от ударов по столице РФ до конца понедельника и рассчитывала на аналогичное поведение со стороны России.

В воскресенье вечером, 6 сентября, посланцы Трампа покинули Киев.

Читайте также подробную статью "ЕП": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.