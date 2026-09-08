Украина закупит несколько тысяч управляемых ракет IRIS-T в Германии на средства Евросоюза

В рамках оборонной части кредита Евросоюза на общую сумму 90 млрд евро Украина закупит в Германии управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое проходит 8 сентября в формате видеоконференции.

Писториус сообщил, что Украина закупит в Германии управляемые ракеты IRIS-T на средства из кредита ЕС.

"Я рад, что Украина закажет еще несколько тысяч управляемых ракет IRIS-T, которые будут профинансированы за счет оборонного кредита ЕС для Украины", – заявил Писториус.

Он подчеркнул, что система противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T "применяется в Украине очень, очень успешно".

"Мы продолжаем бесперебойные поставки систем противовоздушной обороны IRIS-T, в частности управляемых ракет", – добавил немецкий министр.

Как сообщала "Европейская правда", Германия на "Рамштайне" 8 сентября также объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера.

Также стало известно, что ЕС согласился на закупку ракет для Patriot для Украины на сумму 3,2 млрд евро.

В свою очередь Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов (135 млн долларов) на пакет (в рамках инициативы PURL) средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, который включает ракеты для Patriot.