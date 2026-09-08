Большинство румын считают, что стране нужно скорее сформировать полноценное правительство

Большинство румын выступают за то, чтобы политические партии как можно скорее договорились о формировании полноценного правительства.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", таковы результаты опроса INSCOP.

Исследование общественного мнения, проведенное 1–7 сентября, показало, что, по мнению 52% румын, дальнейшее отсутствие полноценного правительства будет иметь негативные последствия для страны.

63,9% убеждены, что важно, чтобы политические силы договорились о составе правительства, даже если это будет означать для них компромиссы.

Спрос на формирование полноценного правительства высок во всех группах населения.

Данные исследования собирались 1–7 сентября, всего было опрошено 1100 взрослых респондентов. Возможная погрешность составляет ±3%.

Напомним, политический кризис в Румынии продолжается с конца весны 2026 года, когда социал-демократы решили выйти из коалиции, а затем поддержали вотум недоверия правительству.

Первый предложенный президентом Никушором Даном "внепарламентский" кандидат на пост премьера Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки. После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя, но и ему не удалось получить необходимую поддержку.

Дальнейшие консультации с партиями приостановились из-за летнего перерыва.

По данным на середину лета, ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симиона остаётся партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы PSD.

По состоянию на конец мая большинство румын относились отрицательно к идее "независимого" главы правительства, а 56% поддержали бы объявление досрочных выборов.