В Кремле заявили, что участие советников по национальной безопасности стран "евротройки" в переговорах по российско-украинской войне может "осложнить процесс".

Как сообщает "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о присутствии на переговорах в Киеве советников по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии Песков ответил, что их участие может "осложнить процесс".

"Это может скорее затруднить переговорный процесс. Потому что, в отличие от американцев, европейцы всё делают так, чтобы не дать этой войне закончиться", – заявил пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что в случае "затягивания" переговорного процесса положение Украины будет ухудшаться, а требования РФ "будут становиться всё более неприятными".

"Мы давно начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима", – заявил Песков.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров положительно прокомментировал переговоры со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"У администрации Трампа с самого начала было и желание, и способность видеть первопричины конфликта. И именно это позволяет рассчитывать, что разговоры, переговоры, контакты с соответствующими посланниками полезны для обеих сторон", – сказал он.

Как известно, в минувшие выходные спецпосланники Трампа приезжали на переговоры сначала в Москву, затем в Киев. В Киеве к переговорам присоединились советники по национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии.

Подробнее об этом – в статье Любовь к "режиму" и задачи от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.

Напомним, ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс с иронией согласился с заявлениями главы Кремля о том, что для завершения войны нужно "устранить её первопричины".