Молдова заявила о нарушении воздушного пространства, предположительно "Шахедом"

Министерство обороны Молдовы заявило, что во вторник, 8 сентября, по предварительным данным, на территорию страны залетел беспилотник типа "Шахед".

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое цитирует "Европейская правда".

Отмечается, что нарушение воздушного пространства страны произошло около 16:20 по местному времени. Беспилотник пересек границу со стороны Украины вблизи Славяносербки и двигался в направлении Бендер.

"Беспилотник находился под мониторингом систем воздушного наблюдения Национальной армии на территории страны. В 16:32 он двигался в направлении Кишинева, а в 16:36 был обнаружен вблизи поселка Баланешты", – сообщили в Минобороны Молдовы.

В 16:37 беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы и продолжил движение в направлении румынской Голеешты.

В целях обеспечения безопасности полетов в 16:30 воздушное пространство в центральной части страны было временно ограничено. Впоследствии, после того как дрон покинул территорию Молдовы, воздушное пространство было вновь открыто.

"Национальные органы власти в сотрудничестве со своими партнерами продолжают осуществлять мониторинг воздушного пространства с целью обеспечения общественной безопасности", – добавили в заявлении.

В ночь на 27 августа, когда РФ осуществляла очередную воздушную атаку на Украину, в национальное воздушное пространство Молдовы залетели пять беспилотников.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что пролет российских беспилотников в воздушном пространстве страны в ночь на 27 августа, в день, когда Молдова отмечает День независимости, – это "запугивание".