У Польщі мешканцям прикордоння надсилатимуть по кілька повідомлень про атаки РФ на Україну

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомило, що мешканцям Люблінського та Підкарпатського регіонів надсилатимуть повторні сповіщення про масовані атаки російської авіації на території України.

Про це йдеться на сайті RMF24, пише "Європейська правда".

Мешканці прикордонних регіонів Польщі уже отримали чотири такі текстові повідомлення минулої ночі 8 вересня – перше близько 4:30 ранку.

Як заявили у міністерстві, "краще перебільшити, ніж пропустити важливу інформацію".

"Важко визначити напрямок дронів чи ракет, коли на територію України відбувається масована атака. З іншого боку, ми не можемо одразу припускати, що ракети чи дрони будуть спрямовані на територію Польщі. Головна мета цього сповіщення насамперед у тому, щоб мешканці зберігали пильність", – каже речниця міністерства Кароліна Галецька.

Якщо будь-які об'єкти справді перетнуть польський кордон, мешканцям надсилатимуть додаткові повідомлення.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Польща підіймала у небо бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії на Україну. Також призупиняв роботу аеропорт Любліна.

Так само 8 вересня Румунія підняла у повітря два винищувачі після того, як зафіксувала порушення свого повітряного простору, попередньо "Шахедом".