В Польше жителям приграничных районов будут присылать по несколько сообщений об атаках РФ на Украину

Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило, что жителям Люблинского и Подкарпатского регионов будут отправлять повторные уведомления о массированных атаках российской авиации на территории Украины.

Об этом говорится на сайте RMF24, пишет "Европейская правда".

Жители приграничных регионов Польши уже получили четыре таких текстовых сообщения прошлой ночью, 8 сентября – первое около 4:30 утра.

Как заявили в министерстве, "лучше перестраховаться, чем упустить важную информацию".

"Трудно определить направление дронов или ракет, когда на территорию Украины наносится массированный удар. С другой стороны, мы не можем сразу предполагать, что ракеты или дроны будут направлены на территорию Польши. Главная цель этого оповещения прежде всего в том, чтобы жители сохраняли бдительность", – говорит пресс-секретарь министерства Каролина Галецкая.

Если какие-либо объекты действительно пересекут польскую границу, жителям будут отправляться дополнительные уведомления.

Напомним, в ночь на 8 сентября Польша подняла в небо боевую авиацию из-за массированной ракетной атаки России на Украину. Также приостановил работу аэропорт Люблина.

Также 8 сентября Румыния подняла в воздух два истребителя после того, как зафиксировала нарушение своего воздушного пространства, предположительно "Шахедом".