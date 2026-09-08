Румынский аэропорт приостановил работу из-за воздушной тревоги

Аэропорт румынского города Яссы приостановил вылеты из-за угрозы вторжения в воздушное пространство дрона "Шахед", который до этого находился в Молдове.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

После объявления в нескольких районах Румынии воздушной тревоги из-за дрона, приближавшегося с территории Молдовы, аэропорт города Яссы приостановил отправление рейсов.

"Отмененных рейсов нет, однако на данный момент все рейсы приостановлены – пока ситуация не прояснится", – прокомментировал директор аэропорта Ромео Ватре.

Для перехвата зафиксированной воздушной цели подняли патрульные истребители.

В Минобороны Румынии не упоминали о характере угрозы, однако Молдова перед этим сообщила, что на её территорию залетел беспилотник, предположительно "Шахед".