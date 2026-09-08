В МЗС натякають на зустріч Зеленського і Трампа на полях Генасамблеї ООН

Наразі немає остаточного рішення, однак Україна готує можливий візит президента на сесію Генасамблеї ООН у вересні.

Про це заявив на брифінгу у МЗС речник міністерства Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи питання про можливість зустрічей у США, Тихий нагадав, що візит Зеленського до Нью-Йорка є традиційним. "Практично кожного року президент України бере участь у відкритті високого сегмента Генеральної Асамблеї ООН", – зазначив він.

Утім, зважаючи на безпекові обмеження, через які закордонні поїздки президента зазвичай не анонсуються, дипломат не став остаточно підтверджувати цю поїздку.

"Можу обережно сказати, що такі плани є і цього року. МЗС опрацьовує детально програму, наповнення, елементи, загалом участі української делегації на високому сегменті Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, можливо, за участі президента України. Безпекова ситуація – це єдина причина, яка змушує мене говорити про це обережно", – пояснив він.

Також він підтвердив, що ГА ООН – це "один з майданчиків, де може потенційно відбутися зустріч з президентом США Дональдом Трампом".

Як відомо, 22 вересня в Нью-Йорку стартують дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня.

Також Зеленський заявив, що Європа має бути за столом будь-якого формату перемовин.