В МИД намекают на встречу Зеленского и Трампа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН

На данный момент окончательного решения нет, однако Украина готовится к возможному визиту президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Об этом заявил на брифинге в МИД пресс-секретарь министерства Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Комментируя вопрос о возможности встреч в США, Тихий напомнил, что визит Зеленского в Нью-Йорк является традиционным. "Практически каждый год президент Украины принимает участие в открытии высокого сегмента Генеральной Ассамблеи ООН", – отметил он.

Впрочем, учитывая ограничения по безопасности, из-за которых зарубежные поездки президента обычно не анонсируются, дипломат не стал окончательно подтверждать эту поездку.

"Могу осторожно сказать, что такие планы есть и в этом году. МИД детально прорабатывает программу, наполнение, элементы, в целом участие украинской делегации в высоком сегменте Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, возможно, с участием президента Украины. Ситуация с безопасностью – это единственная причина, которая заставляет меня говорить об этом осторожно", – пояснил он.

Также он подтвердил, что ГА ООН – это "одна из площадок, где потенциально может состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом".

Как известно, 22 сентября в Нью-Йорке начнутся дебаты высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом во второй половине сентября.

Также Зеленский заявил, что Европа должна быть за столом переговоров любого формата.