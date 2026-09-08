Прем'єрка Данії стривожена історично найгіршим результатом освітнього тесту для школярів PISA

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен стурбована невтішними результатами універсального освітнього тесту для школярів PISA, які виявились історично найгіршими – і не лише в Данії.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Фредеріксен заявила, що цьогорічний результат тесту PISA серед данських школярів – що продемонстрував суттєву деградацію знань і навичок з математики та сприйняття тексту – є дуже тривожним.

"Потрібно покращувати ситуацію у наших школах, зміцнювати авторитет викладачів і не меншою мірою – спокій у класах", – заявила прем’єрка.

Вона пов’язує погіршення результатів передусім з широкою появою у дітей телефонів та неконтрольованим доступом до соцмереж і цифрового контенту.

"Екрани руйнують спроможність наших дітей до концентрації уваги", – зазначила Метте Фредеріксен.

Історично найгіршими результати PISA стали також у сусідній Швеції за тими ж напрямками, повідомляє SVT. Найбільше просіли математичні знання і навички розуміння тексту.

Нагадаємо, останнім часом низка європейських країн вже обмежили або готують обмеження на користування смартфонами й планшетами у школі. Так, у Польщі відповідний закон набрав чинності перед початком поточного навчального року. У Чехії заборону планують з вересня 2027 року.