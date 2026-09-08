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Прем'єрка Данії стривожена історично найгіршим результатом освітнього тесту для школярів PISA

Новини — Вівторок, 8 вересня 2026, 16:25 — Марія Ємець

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен стурбована невтішними результатами універсального освітнього тесту для школярів PISA, які виявились історично найгіршими – і не лише в Данії.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда". 

Фредеріксен заявила, що цьогорічний результат тесту PISA серед данських школярів – що продемонстрував суттєву деградацію знань і навичок з математики та сприйняття тексту – є дуже тривожним.

"Потрібно покращувати ситуацію у наших школах, зміцнювати авторитет викладачів і не меншою мірою – спокій у класах", – заявила прем’єрка. 

Вона пов’язує погіршення результатів передусім з широкою появою у дітей телефонів та неконтрольованим доступом до соцмереж і цифрового контенту. 

"Екрани руйнують спроможність наших дітей до концентрації уваги", – зазначила Метте Фредеріксен. 

Історично найгіршими результати PISA стали також у сусідній Швеції за тими ж напрямками, повідомляє SVT. Найбільше просіли математичні знання і навички розуміння тексту. 

Нагадаємо, останнім часом низка європейських країн вже обмежили або готують обмеження на користування смартфонами й планшетами у школі. Так, у Польщі відповідний закон набрав чинності перед початком поточного навчального року. У Чехії заборону планують з вересня 2027 року. 

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Данія Швеція
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