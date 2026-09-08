В Каталонии почти 2 тысячи учителей объявили забастовку в знак протеста против плохих условий труда

Около 1800 учителей вышли во вторник на демонстрацию в Барселоне в рамках забастовки в первый день учебного года в административном регионе Каталония на востоке Испании.

Об этом сообщает RTVE, пишет "Европейская правда".

Занятия были сорваны более чем для 1,6 миллиона каталонских школьников из-за акции протеста учителей, требовавших лучших условий труда.

Забастовку организовали местные организации в рамках Образовательной ассамблеи Каталонии. Он является продолжением конфликта, который вызвал около двадцати акций протеста в первом полугодии 2026 года из-за недовольства соглашениями, достигнутыми правительством с тремя из пяти профсоюзов.

По предварительным данным, в забастовке приняли участие 2% от общего числа учителей, которых призывали присоединиться к акции.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о беспокойстве в связи с неутешительными результатами всемирного теста по образованию для школьников PISA, которые оказались исторически худшими – и не только в Дании.

А премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о масштабной реформе образования, которая должна помочь бороться с безработицей среди молодежи.