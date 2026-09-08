Сибіга поспілкувався з Каллас щодо російських ударів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас щодо російських ударів по Україні.

Про це повідомило МЗС, пише "Європейська правда".

Сибіга заявив, що мав змістовну розмову з Каллас після чергової ночі масованих російських атак проти України.

"Я поінформував її про наслідки та нагальну потребу посилити нашу протиповітряну оборону, особливо захист від балістичних ракет. Росії не можна дозволити вважати, що вона може безкарно тероризувати українські міста", – зазначив український міністр.

Також вони обговорили спроби Росії підірвати функціонування морського коридору України.

"Ми розраховуємо на підтримку ЄС у забезпеченні стабільної роботи коридору та безперервності експорту українського продовольства на світові ринки", – сказав він.

Варто нагадати, що російські окупанти в ніч на 8 вересня атакували Київ балістикою, внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, є загиблі та постраждалі.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на час візиту посланців Трампа до Києва та Москви Україна погодилась утримуватись від ударів по столиці РФ до кінця понеділка, і розраховувала на взаємну поведінку Росії.

У неділю ввечері, 6 вересня, посланці Трампа залишили Київ.

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