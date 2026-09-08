Сибига поговорил с Каллас о российских ударах

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел беседу с верховной дипломатом Европейского Союза Каей Каллас по поводу российских ударов по Украине.

Об этом сообщило МИД, пишет "Европейская правда".

Сибига заявил, что провел содержательную беседу с Каллас после очередной ночи массированных российских атак против Украины.

"Я проинформировал её о последствиях и острой необходимости усилить нашу противовоздушную оборону, особенно защиту от баллистических ракет. Нельзя позволить России считать, что она может безнаказанно терроризировать украинские города", – отметил украинский министр.

Также они обсудили попытки России подорвать функционирование морского коридора Украины.

"Мы рассчитываем на поддержку ЕС в обеспечении стабильной работы коридора и непрерывности экспорта украинских продовольственных товаров на мировые рынки", – сказал он.

Стоит напомнить, что российские оккупанты в ночь на 8 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть погибшие и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что на время визита представителей Трампа в Киев и Москву Украина согласилась воздерживаться от ударов по столице РФ до конца понедельника и рассчитывала на аналогичное поведение со стороны России.

В воскресенье вечером, 6 сентября, представители Трампа покинули Киев.

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