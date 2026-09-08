США не последуют примеру Британии в вопросе запрета торговли с незаконными израильскими поселениями

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не последует примеру Великобритании и не будет вводить торговый запрет на товары из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом он заявил во вторник, 8 сентября, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Рубио попросили прокомментировать решение Великобритании от 8 сентября о запрете на торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Госсекретарь США, в свою очередь, отметил, что его страна "не собирается делать то, что сделала Великобритания". Он также подчеркнул, что США не "хотят наблюдать эскалацию насилия, конфликта или напряженности на Западном берегу в это очень нестабильное для региона время".

"Они нас об этом проинформировали. У нас, конечно, нет никаких официальных заявлений – это их решения, а мы – и президент уже высказывался об этом ранее – не хотим, чтобы сейчас на Западном берегу происходило что-то, что дестабилизирует ситуацию, учитывая, что в регионе и так многое происходит. Мы считаем, что это также влияет на нашу способность добиваться прогресса в отношении Газы, 20-пунктного плана и Совета мира, которым мы очень привержены. Разумеется, мы не собираемся поступать так, как поступила Великобритания", – добавил Рубио.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений.

Недавно лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Канады и Норвегии осудили решение правительства Израиля объявить тендеры на строительство в рамках проекта поселения E1 на Западном берегу реки Иордан.