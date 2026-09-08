Посол ЄС засудила удар РФ, від якого постраждала редакція українського телеканалу

Посол ЄС Катаріна Матернова засудила російський удар по Києву вдень 8 вересня, внаслідок якого серйозно постраждала будівля редакції телеканалу "Ми-Україна" та кілька співробітників.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму Х, додавши фото з місця події.

Матернова назвала удар обурливим, підкресливши, що це сталося посеред робочого дня, коли в приміщенні були журналісти і вели прямий ефір.

This is outrageous. In the middle of working hours, a russian drone struck the office of a 🇺🇦 TV channel @weukrainetv in Kyiv, while journalists were on air.



At least five people were wounded. The building was partially destroyed and caught fire.



Journalists must not be a… pic.twitter.com/P54hE6TtbE – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) September 8, 2026

"Журналісти не мають ставати ціллю. Редакції – не поле бою. На тлі цього вітаю рішення Єврокомісії погодити прохання України про закупівлю перехоплювачів до Patriot за Ukraine Support Loan на суму близько 3.2 млрд євро для посилення української ППО. ЄС не буде відвертати очі. Росію потрібно зупинити", – написала вона.

Нагадаємо, країни-члени Євросоюзу погодились закупити для України ракети-перехоплювачі для систем Patriot на загальну суму в 3,2 млрд євро у рамках кредиту ЄС на 90 млрд, рішення фіналізують до кінця цього тижня.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 8 вересня провів розмову з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас щодо російських ударів по Україні.