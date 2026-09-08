Посол ЕС осудила удар РФ, в результате которого пострадала редакция украинского телеканала

Посол ЕС Катарина Матернова осудила российский удар по Киеву днем 8 сентября, в результате которого серьезно пострадало здание редакции телеканала "Мы-Украина" и несколько сотрудников.

Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала заявление в своем X, добавив фото с места события.

Матернова назвала удар возмутительным, подчеркнув, что это произошло посреди рабочего дня, когда в помещении находились журналисты и вели прямой эфир.

"Журналисты не должны становиться мишенью. Редакции – не поле боя. На этом фоне приветствую решение Еврокомиссии одобрить просьбу Украины о закупке перехватчиков для Patriot в рамках Ukraine Support Loan на сумму около 3,2 млрд евро для укрепления украинской ПВО. ЕС не будет отворачивать глаза. Россию нужно остановить", – написала она.

Напомним, страны-члены Евросоюза согласились закупить для Украины ракеты-перехватчики для систем Patriot на общую сумму 3,2 млрд евро в рамках кредита ЕС на 90 млрд, решение будет окончательно утверждено до конца этой недели.

Министр иностранных дел Андрей Сибига 8 сентября провел разговор с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас по поводу российских ударов по Украине.