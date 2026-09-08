Британія викликала сербського дипломата через похорон воєнного злочинця Младича

Спеціальний посланник Великої Британії у Західних Балканах викликав сербського дипломата, щоб засудити участь цієї країни у похороні засудженого за геноцид та воєнні злочини Ратко Младича.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Представниця Британії Дама Карен Пірс викликала сербського тимчасового повіреного, щоб засудити участь сербських державних та військових посадовців у похоронах Младича.

Пояснюючи це рішення, міністр Великої Британії у справах Європи лорд Вуд зазначив, що "глорифікація засудженого військового злочинця безпосередньо підриває довіру, підживлює розбрат і є несумісною з процесом примирення в Боснії та Герцеговині та в регіоні".

"Уряд Великої Британії співчуває жертвам Младича та їхнім родинам. Вони заслуговують на повагу, співчуття та притягнення до відповідальності, а не на спроби переписати доведений історичний факт. Політичні лідери та державні інституції несуть відповідальність за те, щоб дивитися в майбутнє, а не в минуле, і діяти так, щоб сприяти регіональному примиренню, а не роз’ятрювати старі рани", – заявив він.

Нагадаємо, Младич помер у в’язниці ООН 27 серпня в Нідерландах. У липні 2021 року його за фінальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос дала зрозуміти, що похорон Младича може вплинути на вступ Сербії до Євросоюзу. Низка європейських держав також засудили вшанування та похорон воєнного злочинця у Сербії.

7 вересня у Белграді відбулася поминальна служба і похорон командира боснійських сербів Ратко Младича, засудженого трибуналом у Гаазі за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава Євроради Антоніу Кошта висловили "глибокий жаль" через участь сербських посадовців у похороні Младича.