Британия вызвала сербского дипломата в связи с похоронами военного преступника Младича

Специальный посланник Великобритании на Западных Балканах вызвал сербского дипломата, чтобы выразить осуждение участия этой страны в похоронах осужденного за геноцид и военные преступления Ратко Младича.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Представительница Великобритании леди Карен Пирс вызвала сербского временного поверенного, чтобы осудить участие сербских государственных и военных чиновников в похоронах Младича.

Объясняя это решение, министр Великобритании по делам Европы лорд Вуд отметил, что "героизация осужденного военного преступника напрямую подрывает доверие, подпитывает раздор и несовместима с процессом примирения в Боснии и Герцеговине и в регионе".

"Правительство Великобритании сочувствует жертвам Младича и их семьям. Они заслуживают уважения, сочувствия и привлечения к ответственности, а не попыток переписать доказанный исторический факт. Политические лидеры и государственные институты несут ответственность за то, чтобы смотреть в будущее, а не в прошлое, и действовать так, чтобы способствовать региональному примирению, а не раздраивать старые раны", – заявил он.

Напомним, Младич скончался в тюрьме ООН 27 августа в Нидерландах. В июле 2021 года по окончательному приговору он был приговорен к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в том числе за осаду Сараево и геноцид в Сребренице. Часть сербских националистов, впрочем, считает его героем.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос дала понять, что похороны Младича могут повлиять на вступление Сербии в Евросоюз. Ряд европейских государств также осудили чествование и похороны военного преступника в Сербии.

7 сентября в Белграде состоялись панихида и похороны командира боснийских сербов Ратко Младича, осужденного трибуналом в Гааге за военные преступления и преступления против человечности.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта выразили "глубокое сожаление" в связи с участием сербских чиновников в похоронах Младича.