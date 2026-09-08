Фон дер Ляєн та Кошта обурилися через похорон воєнного злочинця у Сербії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та глава Євроради Антоніу Кошта висловили "глибокий жаль" через участь сербських посадовців у похороні засудженого за геноцид та воєнні злочини Ратко Младича.

Про це вони написали в X, пише "Європейська правда".

Лідери ЄС назвали кадри з похорону Младича у Белграді "шокуючими". Фон дер Ляєн та Кошта нагадали, що він був засудженим воєнним злочинцем, який відбував довічне ув’язнення за геноцид у Сребрениці та інші злочини.

У цьому контексті вони зауважили, що участь сербських посадовців у цьому похороні суперечить цінностям ЄС, частиною якого прагне бути Сербія.

"Офіційна підтримка та присутність на похороні деяких сербських високопосадовців викликають великий жаль. Це свідчить про нездатність зіткнутися з темною сторінкою новітньої історії Європи та суперечить цінностям, на яких ґрунтується шлях Сербії до Європейського Союзу. Наші думки – з усіма жертвами злочинів, скоєних у країнах колишньої Югославії", – наголосили посадовці.

7 вересня у Белграді відбулася поминальна служба і похорон командира боснійських сербів Ратко Младича, засудженого трибуналом у Гаазі за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Нагадаємо, Младич помер у в’язниці ООН 27 серпня у в’язниці в Нідерландах. У липні 2021 року його за фінальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вирішила скасувати свій візит до Сербії через запланований похорон Младича.

Перед цим Кос дала зрозуміти, що похорон Младича може вплинути на вступ Сербії до Євросоюзу. Низка європейських держав також засудили вшанування та похорон воєнного злочинця у Сербії.