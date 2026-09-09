В уряді Німеччини закликають Україну купувати більше озброєння у їхніх компаній

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив невдоволення обсягами замовлень України у німецької оборонної промисловості.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild, передає "Європейська правда".

Глава німецького МЗС звернув увагу на те, що Німеччина є найбільшим донором фінансової та військової підтримки України, а отже німецькі компанії мають "отримувати з цього вигоду". За словами Вадефуля, він також сказав про це українському президенту Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва.

"Я також сказав це під час свого останнього візиту українському президенту Зеленському. Ми на вашому боці, ми вас підтримуємо. Але я мушу це пояснити й німецьким платникам податків, і як мінімум ви повинні залучати німецьку оборонну промисловість до всіх закупівельних заходів", – пояснив німецький міністр.

"На цей момент ми не цілком задоволені обсягом замовлень у Німеччині. Тому ми звернулися до українського уряду з проханням перевірити це та подбати про те, щоб ситуація покращилася", – додав Вадефуль.

Днями у Німеччині стартувало серійне виробництво понад 5 тисяч бойових дронів дальнього радіуса дії для України.

Німецький уряд також виділив 90 млн євро на фінансування закупівлі 50 тисяч українських безпілотників Shrike для потреб Сил оборони.

Німеччина на "Рамштайні" 8 вересня оголосила про передачу Україні ракет PAC-2 з арсеналів Бундесверу.