В правительстве Германии призывают Украину закупать больше вооружения у немецких компаний

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил недовольство объемами заказов Украины у немецкой оборонной промышленности.

]Об этом он заявил в интервью Bild, передает "Европейская правда".

Глава немецкого МИД обратил внимание на то, что Германия является крупнейшим донором финансовой и военной поддержки Украины, а значит, немецкие компании должны "получать от этого выгоду". По словам Вадефуля, он также говорил об этом украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев.

"Я также сказал об этом во время своего последнего визита украинскому президенту Зеленскому. Мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем. Но я должен объяснить это и немецким налогоплательщикам, и, как минимум, вы должны привлекать немецкую оборонную промышленность ко всем закупкам", – пояснил немецкий министр.

"На данный момент мы не совсем удовлетворены объемом заказов в Германии. Поэтому мы обратились к украинскому правительству с просьбой проверить это и позаботиться о том, чтобы ситуация улучшилась", – добавил Вадефуль.

На днях в Германии стартовало серийное производство более 5 тысяч боевых дронов дальнего радиуса действия для Украины.

Немецкое правительство также выделило 90 млн евро на финансирование закупки 50 тысяч украинских беспилотников Shrike для нужд Сил обороны.

Германия на "Рамштайне" 8 сентября объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера.