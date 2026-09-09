У Польщі планують розробити недорогі надзвукові перехоплювачі дронів

Міжнародна оборонна компанія та спеціаліст у галузі ракетних систем MBDA об’єднує зусилля з польським Військовим інститутом технологій озброєння (WITU) для розробки недорогого засобу протиповітряної оборони, призначеного для протидії загрозам з боку безпілотників у великих масштабах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP World.

Проєкт передбачає, що WITU надасть ракетні системи для установки боєголовки Counter-Mass Interceptor (CMI) від MBDA, яку британський підрозділ оборонного конгломерату презентував у липні.

Система має бути введена в експлуатацію до наступного року, коли очікуються перші випробувальні пуски. Сторони, які оголосили про свою співпрацю у вівторок на найбільшій щорічній виставці озброєння в Польщі, повідомили, що вже розпочали попередні випробування у серпні.

CMI – це недорога самонавідна боєголовка, призначена для нейтралізації як розвідувальних, так і ударних дронів на відстані до шести кілометрів, повідомила компанія MBDA.

Ракета, яку розроблятиме WITU, має бути надзвуковою, щоб протистояти високошвидкісним дронам останнього покоління, а також крилатим ракетам, повідомили джерела польської агенції PAP.

Представник MBDA зазначив, що метою проєкту є розробка ракети, вартість якої приблизно дорівнюватиме вартості цілей, проти яких вона застосовуватиметься, а також забезпечення Польщі власним суверенним потенціалом масового виробництва засобів захисту від дронів, який також зможуть використовувати інші європейські союзники.

MBDA планує виробляти боєголовку CMI в Польщі за умови схвалення з боку Варшави.

Ці плани були оприлюднені на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO), яку широко вважають провідною оборонною виставкою Центральної та Східної Європи. Захід щорічно проводиться у південнопольському місті Кельце.

Він об’єднує виробників оборонної продукції, військових та урядових посадовців, а також представників галузі з десятків країн для демонстрації військових систем і технологій, а також проведення дискусій щодо міжнародної політики безпеки та програм оборонних закупівель.

Раніше стало відомо, що на заводі польської компанії, що виробляє безпілотники для польської та української армії, сталася пожежа; перед цим на об’єкті нібито з’явилась невідома особа у балаклаві.

Національна прокуратура Польщі почала розслідування у справі про участь у діяльності іноземної розвідки проти Польщі та вчинення злочину терористичного характеру у зв'язку з підпалом компанії, що виробляє безпілотники для польської та української армії.