В Польше планируют разработать недорогие сверхзвуковые перехватчики дронов

Международная оборонная компания и специалист в области ракетных систем MBDA объединяет усилия с польским Военным институтом технологий вооружения (WITU) для разработки недорогого средства противовоздушной обороны, предназначенного для противодействия угрозам от беспилотников в крупных масштабах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP World.

Проект предусматривает, что WITU предоставит ракетные системы для установки боеголовки Counter-Mass Interceptor (CMI) от MBDA, которую британское подразделение оборонного конгломерата представило в июле.

Система должна быть введена в эксплуатацию к следующему году, когда ожидаются первые испытательные пуски. Стороны, объявившие о своём сотрудничестве во вторник на крупнейшей ежегодной выставке вооружений в Польше, сообщили, что уже начали предварительные испытания в августе.

CMI – это недорогая самонаводящаяся боеголовка, предназначенная для нейтрализации как разведывательных, так и ударных дронов на расстоянии до шести километров, сообщила компания MBDA.

Ракета, которую будет разрабатывать WITU, должна быть сверхзвуковой, чтобы противостоять высокоскоростным дронам последнего поколения, а также крылатым ракетам, сообщили источники польского агентства PAP.

Представитель MBDA отметил, что целью проекта является разработка ракеты, стоимость которой будет примерно равна стоимости целей, против которых она будет применяться, а также обеспечение Польши собственным суверенным потенциалом массового производства средств защиты от дронов, которым также смогут воспользоваться другие европейские союзники.

MBDA планирует производить боеголовку CMI в Польше при условии одобрения со стороны Варшавы.

Эти планы были обнародованы на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO), которую широко считают ведущей оборонной выставкой Центральной и Восточной Европы. Мероприятие ежегодно проводится в южнопольском городе Кельце.

Он объединяет производителей оборонной продукции, военных и правительственных чиновников, а также представителей отрасли из десятков стран для демонстрации военных систем и технологий, а также проведения дискуссий по вопросам международной политики безопасности и программ оборонных закупок.

Ранее стало известно, что на заводе польской компании, производящей беспилотники для польской и украинской армий, произошёл пожар; перед этим на объекте якобы появился неизвестный человек в балаклаве.

Национальная прокуратура Польши начала расследование по делу об участии в деятельности иностранной разведки против Польши и совершении преступления террористического характера в связи с поджогом компании, производящей беспилотники для польской и украинской армий.