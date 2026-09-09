Кос закликала країни-кандидати на вступ до ЄС розірвати зв'язки з рухом MAGA

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що країни-кандидати на вступ до ЄС мають відмежуватися від руху MAGA (Make America Great Again) президента США Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала під час заходу, організованого Центром європейських політичних досліджень у Брюсселі, повідомляє Euractiv.

Єврокомісарка наголосила, що країни-кандидати на вступ мають бути обережними й не потрапляти в залежність до представників руху MAGA.

"Ми не повинні ризикувати тим, що наші майбутні члени стануть залежними від інших, що суперечить нашим довгостроковим інтересам", – сказала Кос.

Вона також зауважила, що вперше в історії у процесі розширення ЄС "з’явилися супротивники". На уточнювальне запитання, хто є "супротивниками" ЄС, Кос відповіла, що серед них є Росія.

Водночас, за словами Кос, ЄС зіштовхнувся з тиском з боку ідеологів руху MAGA, "які намагаються переконати нас, що наша європейська цивілізація занепадає, що наша економіка занепадає і що ми не маємо справжньої демократії".

Ці коментарі єврокомісарки пролунали на тлі наполегливих спроб адміністрації Трампа налагодити політичні та економічні зв’язки з країнами Західних Балкан.

Компанія AAFS, пов’язана з американським президентом, планує інвестувати понад 2 млрд євро в Боснію та Герцеговину. Сербія підписала угоди про інвестиційну ексклюзивність із США і сподівається побудувати нову гідроелектростанцію "Джердап-3" виключно за участю американських компаній.

В Албанії тривають протести через проєкт готельного курорту, пов’язаний із дочкою та зятем Дональда Трампа.

Чорногорія, яку вважають фаворитом у процесі вступу до ЄС, останніми місяцями активно розвиває економічне партнерство зі США.

Нагадаємо, опублікована минулого року Стратегія національної безпеки Трампа звинуватила ЄС у підриві "політичної свободи та суверенітету". У ній також йшлося про те, що адміністрація США буде сприяти "опору нинішньому курсу Європи", підтримуючи праві "патріотичні партії" по всьому блоку.

США також анонсували програму фінансування на майже 5 млн доларів "на посилення та розвиток демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова й преси та захисту прав людини у Європі". Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував цю ініціативу, звинувативши США у втручанні у справи Європи.