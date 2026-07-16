Мерц розкритикував плани США фінансувати підтримку "свободи слова й віри" у Європі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував анонсований у США мільйонний план фінансування на підтримку "свободи слова й віри" у Європі.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Мерц у середу 15 липня розкритикував анонсований у США великий пакет фінансування на підтримку "свободи слова та релігійної свободи" у Європі.

"Ми не втручаємося в американські вибори і завжди дотримувалися такого принципу. Відповідно, як не хочу, щоб американська влада чи афілійовані з владою установи втручалися у вибори в Німеччині", – сказав він у відповідь на запитання ЗМІ про те, чи для нього ця ініціатива виглядає адекватною адвокацією, чи політичним втручанням.

Йдеться про анонсовану у понеділок Держдепом США програму фінансування на майже 5 млн доларів "на посилення та розвиток демократичної стійкості, верховенства права, свободи слова й преси та захисту прав людини у Європі".

Передбачається, що її отримувачі мають займатися проблемами у сфері "національного суверенітету, нелегальної міграції, цензури, зловживання правоими механізмами – згідно з нашою спільною політичною філософією, законодавством та нашим спільним західним цивілізаційним спадком".

В описі є натяки на те, що через програму хочуть протидіяти спробам ЄС змусити американські великі онлайн-платформи дотримуватися європейських вимог.

"Наднаціональні інституції та уряди використовують державну владу для підриву фундаментальних принципів демократичного самоврядування через надмірно "широкі" та розмиті закони щодо мови ненависті й регулювання онлайн-контенту, які карають за висловлювання та придушують участь у політичному житті", – йдеться у фрагменті опису.

Окремі бенефіціари програми можуть отримати до 3 млн доларів фінансування.

Хоча немає прямих ознак того, що на фінансування за програмою можуть претендувати політичні партії, Мерц зауважив, що подібна іноземна підтримка для німецьких партій була б нелегальною.

"Фінансувати діяльність політичних партій у Німеччині із-за кордону – незаконно. Гадаю, що наші друзі по всьому світу також будуть дотримуватися правових принципів, які ми встановили", – зазначив канцлер.

У Держдепі на прохання про уточнюючий коментар щодо того, чи можуть претендувати на фінансування громадські організації, пов’язані з певними політичними партіями – як, наприклад, ультраправою "Альтернативою для Німеччини", не дав конкретної відповіді.

"Адміністрація Трампа віддана захисту демократії та прав людини у всьому світі, включно з Європою. Наша програма у Європі має на меті підтримати європейських союзників у захисті цих прав і принципів, поруч з їхньою цивілізаційною впевненістю й суверенітетом, від тих, хто хоче їх підірвати", – прокоментував речник.

"АдН", як відомо, вже тривалий час опиняється в опитуваннях громадської думки на першому місці за рівнем підтримки та має шанси перемогти на земельних виборах у Саксонії-Ангальті, що пройдуть у вересні.

Нагадаємо, на початку другого терміну Трампа мільярдер Ілон Маск, на той час його близький соратник, відкрито агітував німців голосувати за "Альтернативу для Німеччини".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступає проти розкриття секретних даних потенційним міністрам від "АдН".