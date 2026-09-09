Кос призвала страны-кандидаты на вступление в ЕС разорвать связи с движением MAGA

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что страны-кандидаты на вступление в ЕС должны дистанцироваться от движения MAGA (Make America Great Again) президента США Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала во время мероприятия, организованного Центром европейских политических исследований в Брюсселе, сообщает Euractiv.

Еврокомиссар подчеркнула, что страны-кандидаты на вступление должны быть осторожными и не попадать в зависимость от представителей движения MAGA.

"Мы не должны рисковать тем, что наши будущие члены станут зависимыми от других, что противоречит нашим долгосрочным интересам", – сказала Кос.

Она также отметила, что впервые в истории в процессе расширения ЕС "появились противники". На уточняющий вопрос о том, кто является "противниками" ЕС, Кос ответила, что среди них есть Россия.

В то же время, по словам Кос, ЕС столкнулся с давлением со стороны идеологов движения MAGA, "которые пытаются убедить нас, что наша европейская цивилизация приходит в упадок, что наша экономика приходит в упадок и что у нас нет настоящей демократии".

Эти комментарии еврокомиссара прозвучали на фоне настойчивых попыток администрации Трампа наладить политические и экономические связи со странами Западных Балкан.

Компания AAFS, связанная с американским президентом, планирует инвестировать более 2 млрд евро в Боснию и Герцеговину. Сербия подписала соглашения об инвестиционной эксклюзивности с США и надеется построить новую гидроэлектростанцию "Джердап-3" исключительно с участием американских компаний.

В Албании продолжаются протесты из-за проекта гостиничного курорта, связанного с дочерью и зятем Дональда Трампа.

Черногория, которую считают фаворитом в процессе вступления в ЕС, в последние месяцы активно развивает экономическое партнерство с США.

Напомним, опубликованная в прошлом году Стратегия национальной безопасности Трампа обвинила ЕС в подрыве "политической свободы и суверенитета". В ней также говорилось о том, что администрация США будет содействовать "сопротивлению нынешнему курсу Европы", поддерживая правые "патриотические партии" по всему блоку.

США также анонсировали программу финансирования на сумму почти 5 млн долларов "на укрепление и развитие демократической устойчивости, верховенства права, свободы слова и прессы, а также защиты прав человека в Европе". Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал эту инициативу, обвинив США во вмешательстве в дела Европы.