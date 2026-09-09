Молдова засудила атаку РФ на ключовий пункт пропуску з Україною, де загинули двоє

Міністерство закордонних справ Молдови засудило останні атаки РФ на Україну, зокрема, удар по пункту пропуску "Старокозаче", в результаті якого є загиблі і поранені.

Про це йдеться у повідомленні відомства на сторінці у Facebook, передає "Європейська правда.

МЗС заявило, що рішуче засуджує атаки Російської Федерації на Україну, які минулої ночі були спрямовані, зокрема, на район у безпосередній близькості від кордону з Молдовою, поблизу прикордонного пункту "Тудора" (Республіка Молдова) – "Старокозаче" (Україна).

фото ДПСУ

"В результаті цих нападів зафіксовано загиблих та поранених, зокрема серед українських прикордонників. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо швидкого одужання пораненим", – йдеться у повідомленні.

Водночас, нагадали у відомстві, напередодні за межами села Старі Михайляни в Ришканському районі, було повідомлено про падіння дрона. На місці події було виявлено уламки дрона, характеристики якого схожі на дрон типу "Герань", а внаслідок зіткнення стався вибух.

"Республіка Молдова солідарна з Україною та засуджує атаки, які становлять загрозу для життя людей та безпеки громад у прикордонній зоні. Військові дії, що ведуться в безпосередній близькості від нашої країни, становлять пряму загрозу безпеці Республіки Молдова та її громадян", – заявили у міністерстві. "Ці інциденти ще раз демонструють серйозні наслідки загарбницької війни Російської Федерації проти України та ризики, які вона створює для безпеки Республіки Молдова та регіональної стабільності", – йдеться у заяві.

Варто зауважити, що КПП "Старокозаче-Тудора" є, наряду з пунктом пропуску "Паланка", одним з двох ключових КПП на одеській ділянці українсько-молдовського кордону.

Як повідомлялося, в ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою.

У зв’язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією призупиняв роботу.

Це була вже друга протягом тижня російська атака, що призвела до призупинення роботи цього КПП.