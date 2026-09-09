Молдова осудила нападение РФ на ключевой КПП с Украиной, где погибли два человека

Министерство иностранных дел Молдовы осудило последние нападения РФ на Украину, в частности, удар по пограничному пункту "Старокозачье", в результате которого есть погибшие и раненые.

Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook, передает "Европейская правда".

МИД заявил, что решительно осуждает атаки Российской Федерации на Украину, которые прошлой ночью были направлены, в частности, на район в непосредственной близости от границы с Молдовой, вблизи пограничного пункта "Тудора" (Республика Молдова) – "Старокозачье" (Украина).

"В результате этих нападений зафиксированы погибшие и раненые, в том числе среди украинских пограничников. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", – говорится в сообщении.

В то же время, как напомнили в ведомстве, накануне за пределами села Старые Михайляны в Рышканском районе поступило сообщение о падении дрона. На месте происшествия были обнаружены обломки дрона, характеристики которого схожи с дроном типа "Герань", а в результате столкновения произошел взрыв.

"Республика Молдова солидарна с Украиной и осуждает атаки, представляющие угрозу для жизни людей и безопасности населенных пунктов в приграничной зоне. Военные действия, ведущиеся в непосредственной близости от нашей страны, представляют прямую угрозу безопасности Республики Молдова и ее граждан", – заявили в министерстве. "Эти инциденты еще раз демонстрируют серьезные последствия захватнической войны Российской Федерации против Украины и риски, которые она создает для безопасности Республики Молдова и региональной стабильности", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что КПП "Старокозаче-Тудора" является, наряду с пунктом пропуска "Паланка", одним из двух ключевых КПП на одесском участке украинско-молдавской границы.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой.

В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу.

Это была уже вторая за неделю российская атака, приведшая к приостановке работы этого КПП.